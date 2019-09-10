https://static.news.ru/photo/ec46210e-d3ed-11e9-9a56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Karavashkin/AP/ТАСС

Обвиняемые по делу о произошедшем в апреле 2017 года теракте в метро Петербурга Ибрагим Эрматов и Дилмурад Муидинов заявили, что вещественные доказательства им не принадлежат. Гособвинение полагает, что раньше фигуранты давали другие показания. Процесс идёт в Ленинградском окружном военном суде.

Обвиняемый в подготовке теракта, изготовлении и обороте взрывных устройств, а также в содействии террористической деятельности Ибрагим Эрматов во время судебного заседания пояснил, что рассматриваемое в качестве вещественного доказательства самодельное взрывное устройство было ему подброшено силовиками, передаёт РИА Новости .

Зашёл человек с клетчатой сумкой, нам сказали лежать лицом вниз. Мне показалось, он был знаком с теми, кто пришёл нас задерживать. Потом был обыск, мне показали огнетушитель, сумку, перемотанную скотчем, спросили, узнаю ли я их? Я ответил, что это не наши вещи, — подчеркнул подсудимый.

Сторона гособвинения указала на то, что на стадии следствия Ибрагим Эрматов давал другие показания, согласно которым взрывчатку в квартиру принёс его брат Мухамадюсуп. В ответ фигурант дела указал, что его «вынудили подписать протокол».

Ибрагим Эрматов не смог объяснить, как отпечатки его пальцев оказались на найденных в их квартире вещдоках, например, на скотче, которым было обвязано несколько батареек.

В свою очередь Эрматов и Муидинов обратили внимание суда на то, что показания были даны после пыток.

По делу о теракте в метро Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Бахрам Эргашев, а также Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы.

Как писал News.ru, теракт в Петербургском метро произошёл 3 апреля 2017 года. По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронёс в петербургское метро две бомбы. Одну оставил на платформе «Площади Восстания» — её нашли и обезвредили, а вторую он взорвал вместе с собой в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 15 человек, в том числе сам смертник.