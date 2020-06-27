Запуск ракеты Vega отменён в связи с погодными условиями

https://static.news.ru/photo/78000df8-b8f5-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/yagoisasi

Запланированный на 28 июня запуск лёгкой ракеты Vega Европейского космического агентства не состоится, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Ракета должна была вывести на орбиту 53 коммерческих микроспутника массой до полутора центнеров. Они принадлежат 21 заказчику из 13 стран и предназначены для зондирования Земля, телекоммуникации, различных научных исследований и тестирования технологий, они должны отделиться от ракеты спустя 1 час 44 минуты после ее запуска, передаёт «Интерфакс».

Следующая попытка пуска назначена на 29 июня, он должна состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане. Первоначальной датой запуска ракеты было 18 июня, однако тогда он не состоялся из-за сильного ветра, затем его отложили повторно.

Запуск должен стать первым в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service), которая осуществляется для отправки на орбиту малых спутников, уточняет РИА Новости. Он будет первым стартом с космодрома с начала пандемии коронавируса.

Vega — лёгкая одноразовая ракета-носитель, названная в честь второй ярчайшей звезды северного полушария. Это совместная разработка Европейского и Итальянского космических агентств. Гвианский космический центр — европейский космодром около города Куру во Французской Гвиане. Его особенность — в расположении около экватора, что обеспечивает преимущество на 15% по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и на 40% — при пусках с космодрома Байконур.

Как писал NEWS.ru ранее, поиск источника токсичного бензола, обнаруженного на Международной космической станции, продолжится после того, как на МКС доставят новый газоанализатор производства США. Кораблём «Прогресс МС-15». Поиски пришлось прекратить после того как американский прибор для определения качества воздуха AQM-1 сломался во время проведения замеров в российском сегменте станции.