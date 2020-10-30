В России разработана тяжёлая ракета «Лидер» для полётов к Марсу

https://static.news.ru/photo/f41cbe0c-1b12-11eb-8989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

В России появилась концепция сверхтяжёлой ракеты-носителя «Лидер», способной долететь до Марса, сообщила её компания-производитель — Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ).

Там рассказали, что «Лидер» — это космический «сверхтяж», который сможет поднимать 53 тонны груза. Сама ракета будет весить 1143 тонны. Первая и вторая ступени ракеты будут оснащены двумя разными (кислородно-керосиновыми и водородными) двигателями прославленной российской линейки РД. На двух блоках первой ступени поставят РД-171М (кислород и керосин), а на вторую ступень — двигатели РД-0120 (водород).

Разработана концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжёлого класса на базе ракеты «Лидер» для облета Луны, для реализации лунной программы и для миссий к Марсу, — сказано в документах компании.

Ракета на стартовом столе будет выглядеть впечатляюще, достигая в высоту вместе с межорбитальным буксиром и пилотируемым кораблём «Орел» 91 метра.

В ГРЦ также рассказали, какой будет ракета для обеспечения базы России на Луне. Она будет состоять сразу из двух «Лидеров». В максимальной «комплектации» лунно-марсианский российский грузовик будет весить 3430 тонн и доставлять 160 тонн груза.

Как сообщал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway.