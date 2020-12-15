В Роскосмосе предлагают запускать спутники из пушек

https://static.news.ru/photo/82c8e836-3f32-11eb-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш предложили построить «космическую пушку» для запуска спутников. По их мнению, новые технологии и материалы позволяют воплотить в жизнь идею, которую впервые описал Жюль Верн в романе «Из пушки на Луну» в 1865 году.

Малые спутники можно запускать снарядами-носителями из электромагнитных пушек, сообщает РИА Новости.

Учёные предлагают два варианта создания «космических пушек»: линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы. К плюсам таких «пушек» они относят низкую стоимость выведения спутников на орбиту и высокую оперативность их запуска. Основным минусом называются запредельные перегрузки, которым спутники будут подвергаться на старте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые пилотируемые миссии РФ на Луну осуществят с помощью нескольких стартов ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжёлом «Енисее», заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальных сетях. По его словам, «Ангара» в новых модификациях (5М, 5В) станет главным средством доставки тяжёлой полезной нагрузки и универсальным инструментом для начала исследования дальнего космоса.