В РАН оценили решение ЕКА о прекращении участия в лунных программах России

У европейцев была своя лунная программа, они хотели сесть на полюс на своём посадочном аппарате, но им не дали денег, поэтому они обратили к России, рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов. По его словам, «Роскосмос» не бегал и не зазывал их, они сами попросились со своими приборами.

Европейское космическое агентство накануне заявило, что прекращает сотрудничать с РФ по лунной программе и снимает свои приборы с российских лунных миссий. На Луну не отправится европейская камера и бурилка.

Напомню, что европейцы сами к нам со своими приборами попросились, мы не бегали и не зазывали их. У них была своя лунная программа, они хотели сесть на полюс на своём посадочном аппарате. Но им не дали денег, они пришли к нам, — сказал он.

Митрофанов рассказал, что на «Луне-27» планировалось поставить большую европейскую бурилку весом 41 кг и большой аналитический прибор, что сильно увеличивало массу. Поскольку у России уже разработана своя бурилка, массой 30 кг, то теперь проблема с перевесом будет снята.

Он также сообщил, что на аппарате «Луна-25», стартующем в августе 2022 года, должна была быть установлена камера PILOT-D. Предполагалось, что она будет снимать момент посадки аппарата в интересах ЕКА.

Митрофанов пояснил, что эта камера совершенно не нужна России, поскольку данные с неё европейцы хотели использовать в своих будущих проектах.

Мы оказывали им установкой этой камеры любезность. Камеру эту нам пришлось ставить с перевесом, теперь, вместо того, чтобы снимать что-то российское, мы с большим удовольствием снимем европейское, — отметил он.

Ранее стало известно, что EКA на фоне спецоперации РФ на Украине выходит из участия в российских лунных миссиях. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, это решение касается программ «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». В ответ в Роскосмосе заявили, что снимут европейские приборы с отечественных аппаратов.