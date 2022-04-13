ЕКА прекратило сотрудничество с Россией по лунной программе

Европейское космическое агентство (EКA) на фоне спецоперации РФ на Украине выходит из участия в российских лунных миссиях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Это решение касается программ «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». В ответ в Роскосмосе заявили, что снимут европейские приборы с отечественных аппаратов.

Генеральный директор Европейского космического агентства инициировал всеобъемлющий пересмотр всех видов деятельности, осуществляемых сейчас в сотрудничестве с Россией и Украиной, — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился снять европейские приборы с российских спутников.

Европейская баба с возу — русской кобыле легче, — заявил он в Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград космонавтам на космодроме Восточный сообщил о планах России возобновить лунную программу. Лётчик-космонавт Андрей Борисенко заявил, что освоение Луны будет очередным шагом в освоении Солнечной системы, а это, в свою очередь, является важной вехой развития человечества.