В Госдуме раскрыли планы по созданию новой орбитальной станции Депутат Кравченко: Россия создаст новую орбитальную станцию на замену МКС

Россия создаст крупную орбитальную группировку, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко на Седьмом Евразийском аэрокосмическом конгрессе. По его словам, также будет разработана новая станция на замену МКС, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается нацпроектов, то это создание крупной орбитальной группировки, в том числе низкоорбитальной; создание новой орбитальной станции — на замену МКС, — уточнил Кравченко.

Среди ключевых задач, по словам депутата, — переход к массовому выпуску спутников, что должно позволить сформировать масштабную орбитальную сеть. В числе приоритетов также названа ядерная энергетика: как для будущих межпланетных перелетов, так и для обеспечения энергии на внеземных объектах, включая лунные станции.

Ранее в Москве прошло заседание российско-американской комиссии по МКС, на котором обсуждались ключевые вопросы безопасности станции. Специалисты двух стран рассмотрели проблемы утечек воздуха в переходном модуле и проработали сценарии безопасного выведения комплекса с орбиты.