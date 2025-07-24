Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 19:47

В Госдуме раскрыли планы по созданию новой орбитальной станции

Депутат Кравченко: Россия создаст новую орбитальную станцию на замену МКС

Вид на МКС Вид на МКС Фото: Roscosmos/NASA

Россия создаст крупную орбитальную группировку, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко на Седьмом Евразийском аэрокосмическом конгрессе. По его словам, также будет разработана новая станция на замену МКС, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается нацпроектов, то это создание крупной орбитальной группировки, в том числе низкоорбитальной; создание новой орбитальной станции — на замену МКС, — уточнил Кравченко.

Среди ключевых задач, по словам депутата, — переход к массовому выпуску спутников, что должно позволить сформировать масштабную орбитальную сеть. В числе приоритетов также названа ядерная энергетика: как для будущих межпланетных перелетов, так и для обеспечения энергии на внеземных объектах, включая лунные станции.

Ранее в Москве прошло заседание российско-американской комиссии по МКС, на котором обсуждались ключевые вопросы безопасности станции. Специалисты двух стран рассмотрели проблемы утечек воздуха в переходном модуле и проработали сценарии безопасного выведения комплекса с орбиты.

Россия
космос
МКС
орбитальные станции
Семен Товстый
С. Товстый
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажиры Ан-24 засняли на видео состояние самолета перед вылетом
В ООН отреагировали на авиакатастрофу с Ан-24
Боксерша Хелиф уже не ударит женщину: трансгендеров запретят по всему миру?
Крушение Ан-24, делегаты Киева обиделись, бесчинство мигрантов: что дальше
Крупная российская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю
Выброшенный Солнцем протуберанец движется в сторону Земли
В Госдуме раскрыли планы по созданию новой орбитальной станции
Назван боксер, который может лишить Александра Усика титула чемпиона
В Киеве забили тревогу из-за информации спецслужб США о чиновниках Украины
Мир лишился еще одной легенды вслед за Осборном. Умер Хоган. Фото рестлера
Названа главная стратегическая цель российских ФАБов
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Халка Хогана
Оззи Осборн: безумная жизнь и легендарная карьера
В России назвали главного «кассира» страны
Польза миндаля: 8 удивительных свойств, о которых вы не знали
К чему снится лифт: падает, едет вверх/вниз? Раскрываем тайны подсознания
Склад будущего: каким должен быть современный логистический комплекс
В Италии признали открытость России к переговорам и уклончивость Украины
В Госдуме раскрыли, как Россия перехватывает у Франции инициативу в Африке
Украина начала насильно вывозить людей с подконтрольной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.