Трамп: США отправят женщину на Луну и водрузят флаг на Марсе

https://static.news.ru/photo/c01dbbac-e8f3-11ea-b17d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Scott - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы первыми отправят женщину-астронавта на Луну и станут теми, кто поднимет свой флаг на Марсе.

По его словам, Соединённые Штаты начнут новую эру американского лидерства в космосе.

Америка отправит первую женщину на Луну, а США будет первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе, — сказал глава страны во время съезда Республиканской партии.

Ранее администрация Трампа сообщила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В её рамках США планируют возвращение и постоянное присутствие человека на спутнике Земли, что станет первым шагом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.

Как писал NEWS.ru, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало основные принципы, на которых будет строиться международное соглашение об освоении Луны. К нему США планируют подключить ряд государств-партнёров.