Специалист рассказал, что войдёт в меню космонавтов на Луне

https://static.news.ru/photo/321e9ede-d665-11ea-9783-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

Рационы для российских космонавтов, которым предстоит отправиться на Луну, будут состоять из консервов и продуктов, требующих разведения горячей водой, сушёных фруктов, кондитерских изделий и соков, рассказал главный конструктор по обеспечению питанием космических экипажей НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский.

Особенностью «лунного» рациона станет максимально возможное использование продуктов, обладающих радиопротекторными, антиоксидантными и другими свойствами, снижающими отрицательное воздействие окружающей среды на организм человека, — рассказал журналу «Русский космос» Добровольский.

Он уточнил, что рационы уже разрабатываются. Они могут быть сформированы из мясных и рыбных консервов, фруктовых палочек и сушёных фруктов, кондитерских изделий и хлеба, соков и напитков, а также продуктов, требующих разведения водой: обезвоженных закусок, первых и вторых блюд, гарниров, десертов, творога с различными добавками.

Как писал NEWS.ru, испытания элементов системы возвращения космонавтов с Луны на Землю пройдут при первом запуске нового российского космического корабля «Орёл», назначенном на 2023 год. По словам главного конструктора Игоря Хамица, в первый полёт «Орёл» снарядят всеми штатными системами, а также, возможно, оборудуют дополнительными научными приборами. В 2023 году должен состояться первый испытательный запуск на ракете «Ангара-А5». Беспилотный полёт назначен на 2024-й, пилотируемая миссия должна состояться в 2025 году.

«Роскосмос» планирует использовать «Орёл» в связке со сверхтяжёлой ракетой «Ангара», чтобы в 2030 году доставить первых российских космонавтов на Луну.