Space Adventures заключил контракт с космическими туристами на полёт к МКС

https://static.news.ru/photo/ce2a439c-be59-11ea-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российское представительство Space Adventures — единственного в мире туроператора по полётам в космос — заключило контракт с туристами на полёт в 2021 году. К МКС на российском «Союзе» полетят сразу два туриста и один опытный астронавт — командир корабля.

Полёт будет выполнен до конца года. Точная его дата, как и имена туристов, пока не называются. Известно, что это произойдёт за год до события, сообщает РИА Новости.

Контракт на полёт двух туристов был заключён между Роскосмосом и Space Adventures в начале прошлого года. Кандидаты на полёт были найдены в июне прошлого года.

Космические туристы уже отправлялись на МКС по контрактам Space Adventures в 2001–2009 годах на российских «Союзах». За это время в космосе побывали семь туристов, в том числе американец — Чарльз Симони. За полёт, длящийся десять суток, с туристов просили от $20 млн до $50 млн. Стоимость нынешнего полёта не разглашается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что первый выход туриста в открытый космос состоится в 2023 году. 25 июня был подписан соответствующий контракт.