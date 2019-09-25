https://static.news.ru/photo/5ab28ba4-dfa2-11e9-8baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Космический корабль «Союз МС-15» вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Диктор на наблюдательном пункте космодрома Байконур подтвердил отделение корабля. Его стыковка к МКС запланирована на 22:26 мск.

В экипаж, кроме россиянина Олега Скрипочки и американки Джессики Меир, входит первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Он проведёт на станции восемь дней, после чего вернётся на землю, где будет рассмотрена возможность более длительного полёта гражданина средневосточной страны, передаёт РИА Новости .

Старт последней ракеты «Союз-ФГ» состоялся в 16:57 мск. Этот запуск стал для «Союза-ФГ» 70-м и заключительным стартом в истории.

Ранее News.ru писал, что совместный обед пройдёт на МКС после прибытия первого космонавта из ОАЭ. Согласно переговорам космонавтов с наземными специалистами, во время мероприятия, которое состоится 29 сентября, экипаж попробует традиционные арабские блюда.