https://static.news.ru/photo/bacdd8b0-dd70-11e9-ae01-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZB/Global Look Press

Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался на 83-м году жизни.

О его смерти сообщил Германский аэрокосмический центр (DLR).

С Зигмундом Йеном мы потеряли всемирно известного космонавта, учёного и инженера. Первый немец в космосе, он наводил мосты между Востоком и Западом в духе мирного использования космического пространства. Его послание с Земли во Вселенную мы навечно сохраним и приумножим, — говорится в сообщении на сайте DLR.

Зигмунд Йен совершил свой полёт в космос в 1978 году совместно с советским космонавтом Валерием Быковским.

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