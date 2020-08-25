Как Россия превращается в периферийную космическую державу

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Рогозин — профессиональный политик, не управленец, не технарь, журналист по основному образованию. Его назначение в Роскосмос — несколько иная история, чем назначение Сергея Кириенко в Росатом. Последний имел за плечами большой управленческий опыт — вплоть до руководства правительством РФ. Поэтому неспроста считается, что он поднял Росатом, преобразил его, поставил на устойчивый путь развития за те 11 лет с 2005 по 2016 год, что руководил им.
Кириенко был первым неатомщиком во главе ведомства, и от него ожидали реформ, которые он осуществил. Рогозин возглавил Роскосмос после Игоря Комарова — первого финансиста во главе космической сферы, но который не добился на этом поприще явных успехов. Сам Рогозин с 2011 года как вице-премьер по ВПК курировал космос, и отрасль была ему знакома, когда он возглавил Роскосмос в 2018-м. Требовалось его убрать из кураторов «оборонки» (причём кураторство было чисто формальным, скорее, пиаровским) и, соответственно, что-то предложить взамен.
Мы неслучайно сравниваем Кириенко и Рогозина, ибо атом и космос были уникальными техническими достижениями, которые Россия унаследовала от Советского Союза. Они обеспечивали и обеспечивают и оборону страны, и её научное лидерство и позволяют зарабатывать на мировом рынке ядерных и ракетных технологий. После 1991 года при всём развале во многих других сферах власть старалась не выпадать из клуба держав, имеющих соответствующие знания и возможности.
Однако под руководством профессиональных атомщиков и ракетчиков особых достижений не было. При этом по части коррупции они отметились — достаточно вспомнить бывшего министра по атомной энергии РФ Евгения Адамова, арестованного в Швейцарии по запросу США. Поколение «спецов» сменило поколение эффективных менеджеров в лице Кириенко и Комарова — Рогозина, хотя, оговоримся, последний не столько менеджер, сколько политик, пиарщик, если хотите.
Что же имеет Россия на сегодня в космосе? По большому счёту, используются пусть и модернизированные, но советские технологии — что ракеты-носители, что космические пилотируемые корабли. Первый запуск новой ракеты «Ангара» всё время отодвигается, теперь планируется на ноябрь, при этом, как признаёт сам Рогозин, нет ясности с её коммерческой составляющей — какие спутники и для кого она будет выводить на орбиту, помимо заданий Минобороны. По числу запусков в космос Китай обгоняет РФ почти в 1,5 раза.
Ситуацию в космической сфере ярче всего характеризует строительство и эксплуатация космодрома Восточный. Если Байконур возвели за 2,5 года — от момента принятия решения до запуска первого искусственного спутника Земли, то строительство объектов Восточного затянулось на несколько лет. При этом Байконур возводили 65 лет назад в пустыне с помощью самой примитивной техники. Всего с Восточного было осуществлено четыре удачных запуска. Спрашивается — ради чего стоило вкладывать такие деньги (несколько сотен миллиардов рублей)? Да ещё попутно вспыхнуло множество громких коррупционных скандалов — возведение космодрома стало просто приманкой для всевозможных жуликов и аферистов.
Имея де-факто три космодрома — Байконур, Плесецк и Восточный, — власти вознамерились получить, как было объявлено на днях, ещё и океанский — «Морской старт» — стоимостью 35 млрд рублей. Напомним, что данный чисто коммерческий проект не действует после 2014 года из-за разногласий между Россией и Украиной. Зачем брать на бюджет ещё и эту площадку, имея совсем незагруженный Восточный и попутно сокращая иные космические программы, — совершенно неясно.
Если «Морской старт» останется коммерческим проектом — это одно. Мы уже писали, что сейчас у американцев появляется целая линейка космических кораблей, которые не просто изготовляют частные фирмы, но и целиком обслуживают. NASA стремится уйти от непосредственного технического обслуживания, оставляя за собой функции заказчика. Однако в Роскосмосе не заметно такой тенденции. У нас по-прежнему частные фирмы не предлагают свои услуги по доставке на орбиту. Пока не видно, чтобы «Морской старт» следовал американской модели, ибо в его основе заложена иная концепция — объединение в рамках подряда на запуск нескольких подрядчиков и нет предложения принципиально новой техники.
В советские годы космос был самой бурно развивающейся сферой. При всех проблемах плановой экономики удавалось удерживать паритет с американцами. Но за прошедшие 30 лет ситуация кардинальным образом поменялась. Из-за хронического недофинансирования происходит паразитирование на достижениях советского прошлого. Никакой принципиально новой, особенно пилотируемой техники не внедряется.
Дальний космос абсолютно заброшен, тогда как американцы, европейцы, а вслед за ними японцы, китайцы и индийцы летают всё к новым планетам и иным объектам Солнечной системы, РФ нечем похвастать. Нет прорывов и в астрономии — китайцы делают уникальные радиотелескопы, на Западе соревнуются в новых оптических телескопах большего диаметра, американцы выводят прорывные космические телескопы на орбиту. России опять-таки нечем ответить.
Нет даже понятной коммерческой модели использования того, что есть. В 1990-е годы удалось удачно вступить в альянс по МКС, а после 2011-го занять нишу единственного доставщика космонавтов на орбиту. Но теперь ситуация меняется, а у NASA в распоряжении появляется сразу несколько новых кораблей взамен челноков. Как мы на это ответим? Рогозин, увы, не предлагает внятной стратегии. Россия в итоге становится периферийной космической державой.
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