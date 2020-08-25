Как Россия превращается в периферийную космическую державу

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожаловался на сокращение финансирования Федеральной космической программы как минимум на 150 млрд рублей (не считая общего секвестра всех космических проектов). При этом до 2025 года она должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей.

Рогозин — профессиональный политик, не управленец, не технарь, журналист по основному образованию. Его назначение в Роскосмос — несколько иная история, чем назначение Сергея Кириенко в Росатом. Последний имел за плечами большой управленческий опыт — вплоть до руководства правительством РФ. Поэтому неспроста считается, что он поднял Росатом, преобразил его, поставил на устойчивый путь развития за те 11 лет с 2005 по 2016 год, что руководил им.

Кириенко был первым неатомщиком во главе ведомства, и от него ожидали реформ, которые он осуществил. Рогозин возглавил Роскосмос после Игоря Комарова — первого финансиста во главе космической сферы, но который не добился на этом поприще явных успехов. Сам Рогозин с 2011 года как вице-премьер по ВПК курировал космос, и отрасль была ему знакома, когда он возглавил Роскосмос в 2018-м. Требовалось его убрать из кураторов «оборонки» (причём кураторство было чисто формальным, скорее, пиаровским) и, соответственно, что-то предложить взамен.

Мы неслучайно сравниваем Кириенко и Рогозина, ибо атом и космос были уникальными техническими достижениями, которые Россия унаследовала от Советского Союза. Они обеспечивали и обеспечивают и оборону страны, и её научное лидерство и позволяют зарабатывать на мировом рынке ядерных и ракетных технологий. После 1991 года при всём развале во многих других сферах власть старалась не выпадать из клуба держав, имеющих соответствующие знания и возможности.

Однако под руководством профессиональных атомщиков и ракетчиков особых достижений не было. При этом по части коррупции они отметились — достаточно вспомнить бывшего министра по атомной энергии РФ Евгения Адамова, арестованного в Швейцарии по запросу США. Поколение «спецов» сменило поколение эффективных менеджеров в лице Кириенко и Комарова — Рогозина, хотя, оговоримся, последний не столько менеджер, сколько политик, пиарщик, если хотите.

Что же имеет Россия на сегодня в космосе? По большому счёту, используются пусть и модернизированные, но советские технологии — что ракеты-носители, что космические пилотируемые корабли. Первый запуск новой ракеты «Ангара» всё время отодвигается, теперь планируется на ноябрь, при этом, как признаёт сам Рогозин, нет ясности с её коммерческой составляющей — какие спутники и для кого она будет выводить на орбиту, помимо заданий Минобороны. По числу запусков в космос Китай обгоняет РФ почти в 1,5 раза.

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Ситуацию в космической сфере ярче всего характеризует строительство и эксплуатация космодрома Восточный. Если Байконур возвели за 2,5 года — от момента принятия решения до запуска первого искусственного спутника Земли, то строительство объектов Восточного затянулось на несколько лет. При этом Байконур возводили 65 лет назад в пустыне с помощью самой примитивной техники. Всего с Восточного было осуществлено четыре удачных запуска. Спрашивается — ради чего стоило вкладывать такие деньги (несколько сотен миллиардов рублей)? Да ещё попутно вспыхнуло множество громких коррупционных скандалов — возведение космодрома стало просто приманкой для всевозможных жуликов и аферистов.

Имея де-факто три космодрома — Байконур, Плесецк и Восточный, — власти вознамерились получить, как было объявлено на днях, ещё и океанский — «Морской старт» — стоимостью 35 млрд рублей. Напомним, что данный чисто коммерческий проект не действует после 2014 года из-за разногласий между Россией и Украиной. Зачем брать на бюджет ещё и эту площадку, имея совсем незагруженный Восточный и попутно сокращая иные космические программы, — совершенно неясно.

Если «Морской старт» останется коммерческим проектом — это одно. Мы уже писали, что сейчас у американцев появляется целая линейка космических кораблей, которые не просто изготовляют частные фирмы, но и целиком обслуживают. NASA стремится уйти от непосредственного технического обслуживания, оставляя за собой функции заказчика. Однако в Роскосмосе не заметно такой тенденции. У нас по-прежнему частные фирмы не предлагают свои услуги по доставке на орбиту. Пока не видно, чтобы «Морской старт» следовал американской модели, ибо в его основе заложена иная концепция — объединение в рамках подряда на запуск нескольких подрядчиков и нет предложения принципиально новой техники.

В советские годы космос был самой бурно развивающейся сферой. При всех проблемах плановой экономики удавалось удерживать паритет с американцами. Но за прошедшие 30 лет ситуация кардинальным образом поменялась. Из-за хронического недофинансирования происходит паразитирование на достижениях советского прошлого. Никакой принципиально новой, особенно пилотируемой техники не внедряется.

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Дальний космос абсолютно заброшен, тогда как американцы, европейцы, а вслед за ними японцы, китайцы и индийцы летают всё к новым планетам и иным объектам Солнечной системы, РФ нечем похвастать. Нет прорывов и в астрономии — китайцы делают уникальные радиотелескопы, на Западе соревнуются в новых оптических телескопах большего диаметра, американцы выводят прорывные космические телескопы на орбиту. России опять-таки нечем ответить.

Нет даже понятной коммерческой модели использования того, что есть. В 1990-е годы удалось удачно вступить в альянс по МКС, а после 2011-го занять нишу единственного доставщика космонавтов на орбиту. Но теперь ситуация меняется, а у NASA в распоряжении появляется сразу несколько новых кораблей взамен челноков. Как мы на это ответим? Рогозин, увы, не предлагает внятной стратегии. Россия в итоге становится периферийной космической державой.