Россия отправит первую со времён СССР миссию на Венеру

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Впервые со времён СССР Россия начала проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая отправится с миссией на соседнюю планету. Стартовали переговоры с исполнителями по заключению договоров.

Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зелёный.

Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности, о венерианской программе, — сказал учёный.

Основные цели и задачи программы будут обозначены во время проектирования. Однако уже сейчас известно, что первый этап исследования — отправка «Венеры-Д», над созданием которой будут работать около двух лет НПО им. С. А. Лавочкина и ИКИ РАН. Аппарат отправится на Венеру в 2029 году, надеется Лев Зелёный.

После того, как он сядет на планете, учёные рассчитывают собрать и доставить на Землю грунт.

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