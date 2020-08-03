Россия начала подготовку космонавтов к рекордно быстрому полёту на МКС

https://static.news.ru/photo/0f02a608-d579-11ea-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов/gctc.ru

Российских космонавтов начали готовить к рекордному полёту к Международной космической станции. Достичь её корабль будет должен всего за три часа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Инсайдер также отметил, что подготовкой космонавтов занимаются специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» по поручению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Уменьшение времени полёта будет достигнуто за счёт изменения его схемы. Корабль совершит всего два витка по орбите до стыковки со станцией вместо четырёх. Такая миссия пока считается самой быстрой и занимает шесть часов.

Ранее NEWS.ru писал, что американские астронавты из NASA планируют 2 августа отправиться на Землю в капсуле SpaceX, если позволит погода. Это событие в Соединённых Штатах считают таким же важным, как и запуск Crew Dragon 30 мая, который назвали историческим.