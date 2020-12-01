Российские учёные оценили вероятность внезапного взрыва солнца

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Поведение Солнца как термоядерного реактора регулярно просчитывается и проверяется, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

По его словам, внезапный взрыв Солнца крайне маловероятен, однако катастрофическое внешнее воздействие на него может оказать, например, взрыв соседней звезды.

Но у нас тихое место в галактике, в нашей окрестности сверхновые крайне редки. Ближайшие к нам звёзды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой ещё далеко до взрывов, — пояснил он.

Петрукович отметил, что иной механизм воздействия на Солнце представить довольно трудно, поэтому любые другие прогнозы не будут основываться на научном знании. Учёный добавил, что точно также можно предположить, что на Землю нападут «злобные инопланетяне», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила, что на Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка.