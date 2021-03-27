Российские специалисты изучат состав грунта Венеры

https://static.news.ru/photo/afb80a7e-8f92-11eb-a2e7-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Россия изучит состав основных элементов грунта с Венеры после того, как отправит на планету автоматические станции. Об этом заявил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Чтобы провести такое исследование, мы включим в состав нашего посадочного аппарата импульсный нейтронный генератор, — цитирует учёного ТАСС.

По его словам, генератор облучит поверхность импульсами нейтронов, которые при взаимодействии с грунтом сгенерируют гамма-лучи.

В спектре гамма-лучей будут присутствовать спектральные линии от излучения различных ядер, — отметил Митрофанов.

Он добавил, что по измерениям линий гамма-спектрометра определяются и элементы, и их концентрация. Пока российские учёные из-за отсутствия финансирования не имеют подобного прибора, но он стоит на борту марсохода NASA Curiosity.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил о важности изучения Венеры и других далёких планет. Такое мнение он выразил во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». По его словам, с изучением Венеры связано много других прикладных исследований и возможных открытий.