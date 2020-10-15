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Российская система подачи кислорода на МКС вышла из строя

02:24, 15 октября 2020
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Система получения кислорода в российском сегменте МКС вышла из строя на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землёй.

Российский космонавт сообщил в подмосковный центр управления полётами об отказе системы получения кислорода «Электрон-ВМ», которая установлена в модуле станции «Звезда», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что в американском сегменте находится своя система подачи кислорода. Выход из строя таких систем наблюдался и раньше, но на МКС есть запас кислорода.

На станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

Как писал NEWS.ru ранее, российский космический корабль «Союз МС-17» доставил экипаж на Международную космическую станцию за рекордно короткое время.

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