Корабль «Союз» поставил рекорд по скорости доставки экипажа на МКС

Российский космический корабль «Союз МС-17» доставил экипаж на Международную космическую станцию за рекордно короткое время.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура 14 октября в 08:45 по московскому времени. Стыковка с МКС произошла через 3 часа и 3 минуты после старта,
Предыдущий рекорд в 3 часа 18 минут был установлен в 2017 году.
Как писал ранее NEWS.ru, на борту корабля находятся три члена экипажа — участники длительной экспедиции на МКС. Среди них двое россиян — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.
Они сменят на МКС Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Криса Кэссиди, которые вернутся на землю 22 октября.
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