Корабль «Союз» поставил рекорд по скорости доставки экипажа на МКС

https://static.news.ru/photo/b8604432-0e1b-11eb-a16a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Vagner/twitter.com

Российский космический корабль «Союз МС-17» доставил экипаж на Международную космическую станцию за рекордно короткое время.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура 14 октября в 08:45 по московскому времени. Стыковка с МКС произошла через 3 часа и 3 минуты после старта, сообщает радио Sputnik.

Предыдущий рекорд в 3 часа 18 минут был установлен в 2017 году.

Как писал ранее NEWS.ru, на борту корабля находятся три члена экипажа — участники длительной экспедиции на МКС. Среди них двое россиян — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Они сменят на МКС Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Криса Кэссиди, которые вернутся на землю 22 октября.