«Союз МС-17» с членами экипажа МКС выведен на орбиту

https://static.news.ru/photo/9eb73db4-0dea-11eb-85d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/twitter.com

Стартовавший с космодрома Байконур корабль «Союз МС-17» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту.

На борту корабля находятся три члена экипажа — участники длительной экспедиции на МКС, сообщает ТАСС. Среди них двое россиян — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Стыковка с Международной космической станцией намечена на 11:52 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что космонавт Александр Самокутяев, который также является депутатом Госдумы, заявил, что подаст на робота Фёдора в суд за его заявления о том, что он употреблял алкоголь на борту МКС.