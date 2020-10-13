«Союз МС-17» с членами экипажа МКС выведен на орбиту

Стартовавший с космодрома Байконур корабль «Союз МС-17» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту.
На борту корабля находятся три члена экипажа — участники длительной экспедиции на МКС,
Стыковка с Международной космической станцией намечена на 11:52 по московскому времени.
Ранее NEWS.ru писал, что космонавт Александр Самокутяев, который также является депутатом Госдумы, заявил, что подаст на робота Фёдора в суд за его заявления о том, что он употреблял алкоголь на борту МКС.
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