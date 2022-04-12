Рогозин заявил, что Роскосмом полностью «импортозаместился»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация полностью «импортозаместилась». В эфире телеканала «Россия 24» он пояснил, что абсолютное импортозамещение компании произошло после того, как организация начала производить собственные баллоны со сжатым газом. Рогозин отметил, что ранее газовые баллоны закупались у Южной Кореи.

У нас было одно слабое место — так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в своё время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились, — заявил он.

Ранее заявил, что госкорпорации сейчас нужны не ракеты, а космические корабли. Ракет-носителей, отметил он, у оператора сейчас в достатке. Также он сказал, что инженерам и учёным необходимо более активно использовать технические наработки в космическом двигателестроении и «вычерпать» их до конца.

С космодрома Морской старт невозможно проводить коммерческие запуски ввиду санкционных ограничений, заявил Дмитрий Рогозин. По его словам, на этот счёт идут переговоры с представителями российского холдинга S7 Space, которому принадлежит космодром на плавучей платформе. Напомним, что в 2016 году S7 заключил контракт с компанией Sea Launch (владелец Морского старта) по приобретению платформы для запусков.