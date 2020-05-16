Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне

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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов.

В ходе совещания его участники обсудили вопросы научного изучения спутника Земли, возможность освоения ресурсов Луны и правовые аспекты такой деятельности. Ранее сообщалось, что в готовящемся Соединёнными Штатами международном договоре о добыче ископаемых на планете не учитываются интересы России и она не станет участником соглашения, передаёт РИА Новости.

Во встрече приняли участие директор и научный руководитель Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович и Лев Зелёный, завлабораторией государственного астрономического института Штернберга МГУ Владислав Шевченко, завлаборатории Института геохимии и аналитической химии РАН Александр Базилевский, гендиректор головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Сергей Коблов.

Как писал NEWS.ru ранее, основные принципы предлагаемого американцами соглашения об освоении Луны представлены на сайте NASA. В их числе — идея создания зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство» при добыче ресурсов на Луне.