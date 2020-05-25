Рогозин пообещал порадоваться за США при успешном пуске Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/a4bcbada-9ea6-11ea-b294-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

27 мая должен состояться первый пилотируемый пуск корабля Crew Dragon компании SpaceX. Если он пройдёт успешно, американцы будут использовать свой корабль, а не российские «Союзы» для полётов на МКС. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в корпорации с большим интересом наблюдают, как ведётся подготовка к этому пуску. По его словам, построить новый корабль для американцев было делом чести.

Мы будем очень рады, когда появится альтернативная транспортная пилотируемая система. Если у американцев всё получится в названные сроки, будем считать, что одна из важнейших задач сегодняшней мировой космонавтикой решена, — заявил KP.RU Рогозин.

Он пояснил, что с 2011 года только Россия обеспечивала доставку всех международных экипажей на МКС. Это было не столько прибыльно, сколько очень ответственно. Напряжённость, связанная с обеспечением бесперебойной доставки космонавтов и астронавтов, сильно сказывалась «на здоровье тех, кто отвечал за пилотируемый космос».

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп приедет во Флориду, чтобы присутствовать при запуске пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Корабль будет запущен с мыса Канаверал 27 мая. Он доставит на МКС астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Его стыковка со станцией намечена на 28 мая. Это будет первый пилотируемый запуск NASA с 2011 года.

Crew Dragon является версией грузового корабля от компании SpaceX. Он способен вместить экипаж до семи человек.