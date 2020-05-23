Трамп будет лично присутствовать при запуске Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/e0c8a3c8-9d15-11ea-9dcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп приедет во Флориду, чтобы присутствовать при запуске пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

Ранее о намерении Трампа сообщила газета New York Post со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников издания, визит американского лидера будет зависеть от погодных условий и других факторов. Теперь же в Белом доме подтвердили , что Трамп понаблюдает за стартом.

Корабль будет запущен с мыса Канаверал 27 мая. Он доставит на МКС астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Его стыковка со станцией намечена на 28 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, это будет первый пилотируемый запуск NASA с 2011 года. Crew Dragon является версией грузового корабля от компании SpaceX Он способен вместить экипаж до семи человек.