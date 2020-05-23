Трамп будет лично присутствовать при запуске Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп приедет во Флориду, чтобы присутствовать при запуске пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Ранее о намерении Трампа сообщила газета New York Post со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников издания, визит американского лидера будет зависеть от погодных условий и других факторов. Теперь же в Белом доме
Корабль будет запущен с мыса Канаверал 27 мая. Он доставит на МКС астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Его стыковка со станцией намечена на 28 мая.
Как ранее писал NEWS.ru, это будет первый пилотируемый запуск NASA с 2011 года. Crew Dragon является версией грузового корабля от компании SpaceX Он способен вместить экипаж до семи человек.
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