Рогозин объяснил нежелание работать с Маском

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Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд заявил, что первый иранский военный спутник «Нур-1» совершенно бесполезен для разведки. Аппарат был выведен на орбиту 22 апреля, его нахождение там подтвердили в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США.

Фактически это кувыркающаяся веб-камера в космосе, маловероятно обеспечивающая разведку, — цитирует генерала РИА Новости. Рэймонд уточнил, что Иран с помощью спутника намеревался получать фотографии с поверхности Земли. Ранее NEWS.ru сообщал,...