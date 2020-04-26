Рогозин объяснил нежелание работать с Маском

https://static.news.ru/photo/d70b0f70-87de-11ea-9311-fa163e074e61_660.jpgДмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил нежелание объединить усилия со SpaceX тем, что компания Илона Маска работает на Министерство обороны США.
Глава российской госкорпорации добавил, что разворачиваемая Маском система глобального спутникового Интернета — технология двойного назначения, создаваемая под военных США.
Он подрядчик Пентагона. О каком объединении вы говорите? — цитирует Рогозина РИА Новости.
Руководитель Роскосмоса призвал россиян «не строить иллюзий» относительно SpaceX.
Как писал NEWS.ru, накануне Дня космонавтики основатель SpaceX Илон Макс восхитился талантом российских инженеров и посоветовал перейти на проектирование многоразовых ракет. Чуть позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не уверен в эффективности аппаратов Маска.