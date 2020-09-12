Ракета частной американской компании не смогла выйти на орбиту

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ракета-носитель американской компании Astra не смогла достичь околоземной орбиты в ходе тестового запуска с «Тихоокеанского космопорта» (Pacific Spaceport), расположенного на острове Кадьяк (штат Аляска).

Компания сообщила об этом в Twitter. Запуск ракеты «3.1» производился без полезной нагрузки.

Удачные отрыв от земли и начальный этап, но полёт прекратился во время сгорания двигателя первой ступени. Кажется, номинальное время полёта вполне неплохое, — отметили в Astra.

Successful lift off and fly out, but the flight ended during the first stage burn. It does look like we got a good amount of nominal flight time. More updates to come! — Astra (@Astra) September 12, 2020

Технические специалисты компании связывают невыход на орбиту со сбоем в системе навигации, из-за которого ракета сошла с заданного курса. В пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, говорится, что в Astra рассчитывают достичь околоземной орбиты с третьей попытки.

Ракета-носитель от Astra предназначена для вывода малых спутников на низкую орбиту. Базирующаяся в Сан-Франциско (штат Калифорния) компания рассчитывает, что дешевизна и малые размеры ракеты обеспечат ей конкурентные преимущества. В марте Astra попыталась запустить ракету с маркировкой «3», но потерпела неудачу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в середине 2021 года начнутся работы по сборке российской ракеты-носителя «Союз-5».