«Прогресс МС-15» с грузами на борту пристыковался к МКС

https://static.news.ru/photo/8b88150a-cd0e-11ea-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Космический грузовик «Прогресс МС-15», стартовавший 23 июля с космодрома Байконорур при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а», успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Госкорпорация «Роскосмос» вела трансляцию стыковки.

Процесс прошёл в автоматическом режиме, а с Земли его контролировали сотрудники Центра управления полётами. За стыковкой из космоса следили члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

По данным ЦНИИмаша, корабль должен доставить на МКС топливо и газы, аппаратуру для станции и для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду, медикаменты, питание и 420 литров воды в баках.

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