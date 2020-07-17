Отстыковка Crew Dragon от МКС состоится в первый день августа

https://static.news.ru/photo/c5f32a18-c859-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Отстыковка корабля Crew Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) намечена на 1 августа, тогда как приводнение экипажа — на 2 августа, заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн.

Новость: мы нацеливаемся на отстыковку корабля Crew Dragon [компании] SpaceX под названием Endeavour от космической станции 1 августа, чтобы вернуть домой астронавтов Дага [Хёрли] и [Роберта] Бенкена после их исторической миссии. Приводнение намечено на 2 августа. Действительная дата будет зависеть от погоды. Следите за развитием событий, — написал Брайденстайн в Twitter.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX 's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020

Crew Dragon состыковался с МКС 31 мая 2020 года. Прямую трансляцию полёта NASA проводило на своём сайте. На борту находились астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

После успешного полёта генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём. По его словам, успешный запуск Crew Dragon — это «первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу».

Ранее NEWS.ru писал, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на 11 июля, снова отменён. В компании сообщили о необходимости дополнительной проверки.