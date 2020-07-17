Отстыковка Crew Dragon от МКС состоится в первый день августа

Отстыковка корабля Crew Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) намечена на 1 августа, тогда как приводнение экипажа — на 2 августа, заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн.
Новость: мы нацеливаемся на отстыковку корабля Crew Dragon [компании] SpaceX под названием Endeavour от космической станции 1 августа, чтобы вернуть домой астронавтов Дага [Хёрли] и [Роберта] Бенкена после их исторической миссии. Приводнение намечено на 2 августа. Действительная дата будет зависеть от погоды. Следите за развитием событий, — написал Брайденстайн в Twitter.
Crew Dragon состыковался с МКС 31 мая 2020 года. Прямую трансляцию полёта NASA проводило на своём сайте. На борту находились астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.
После успешного полёта генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём. По его словам, успешный запуск Crew Dragon — это «первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу».
Ранее NEWS.ru писал, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, который был запланирован на 11 июля, снова отменён. В компании сообщили о необходимости дополнительной проверки.