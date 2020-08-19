NASA обнаружило гигантскую аномалию над землёй

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NASA сообщило о выявлении гигантской аномалии в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой. У явления значительно понижена магнитная напряженность.

Специалисты отмечают, что магнитное поле планеты существенно защищает планету. Оно отражает заряженные солнечные частицы. Однако подобная аномалия позволяет приближаться частицам к поверхностям Земли значительно ближе. Это грозит работе бортовых компьютеров и может привести к сбоям в сборе данных космическими аппаратами, пишет «Москва 24».

По данным учёных, в области под аномалией есть резервуар плотной породы. Он расположен в нижней части мантии планеты. На данный момент аномалия продвигается к северо-западу.

Как ранее писал NEWS.ru, NASA предлагает размещать совместную американо-российскую окололунную станцию на гало-орбите, с чем не согласны россияне. Стороны разошлись во мнениях относительно оптимальной орбиты для будущей станции.