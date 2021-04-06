NASA анонсировало первый полёт вертолёта на Марсе

https://static.news.ru/photo/1c21cef0-971f-11eb-ae84-96000091f725_660.jpg Вертолёт Ingenuity Фото: NASA/JPL-Caltech/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вертолёт Ingenuity, прибывший на Марс в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance, проведёт первый испытательный полёт на Красной планете не раньше 11 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Причина сдвига на трое суток первоначальной даты не указывается. Известно, что уже утром 12 апреля NASA на своём сайте расскажет о полёте и о полученных предварительных данных.

Ingenuity должен подняться на высоту около трёх метров. Если вертолёту это удастся, в следующие разы он будет взлетать на высоту около 5 метров. Это станет «первым приводным и контролируемым полётом» аппарата на поверхности другой планеты, отметили в NASA.

Снимки и другие данные с испытаний вертолёта передавать на Землю станет марсоход Perseverance, доставивший аппарат на место взлёта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Perseverance проехал по поверхности Марса впервые после посадки. Как рассказал заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг, 4 марта планетоход осуществил свою первую поездку по Марсу. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 метра. Также были проведены испытания манипулятора с научными приборами и инструмента для бурения грунта и забора его образцов.