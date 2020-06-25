На МКС зафиксировали превышение уровня шума

https://static.news.ru/photo/e3262596-b6f6-11ea-a24b-fa163e074e61_660.jpg МКС Фото: NASA

Медики из России сообщили о фиксации превышения шумового уровня на МКС в каютах российского и американского модулей.

В каютах СМ РС уровни звука превышали допустимые значения на 1,1–4,6 децибел. По сравнению с предыдущими замерами от 10 марта 2019 года уровни звука в каютах повысились на 1,8 децибел в правой каюте, а в левой каюте практически не изменились, — говорится в сообщении.

Врачи порекомендовали членам экипажа воспользоваться дополнительными индивидуальными средствами защиты от шума. Речь идёт о наушниках с шумоподавлением. По словам экспертов, основной шум на МКС исходит от работающих вентиляторов и аппаратуры.

Ранее сообщалось о планах доставить на МКС прибор для поиска бензола. Повышенная концентрация вещества была выявлена 20 мая на борту Международной космической станции. При этом она не превышает предельно допустимую норму.

Как информировал NEWS.ru, американская Virgin Galactic подписала соглашение с NASA, касающееся стимулирования развития орбитального космического туризма на МКС.