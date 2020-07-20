На Байконуре устранили все замечания перед запуском «Прогресса»

https://static.news.ru/photo/d71310f6-ca93-11ea-bd14-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Специалисты корпорации «Роскосмос» устранили все неполадки на космодроме Байконур, выявленные при подготовке к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-15».

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС. По её данным, неполадки были выявлены в ходе работ по графику первого стартового дня.

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» устранили все замечания, — говорится в сообщении.

20 июля стало известно, что на Байконуре возникли проблемы при установке ракеты «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-15», пуск которой намечен на 23 июля. Замечания были отмечены в работе одного из агрегатов стартового комплекса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» к Марсу в рамках миссии «Тяньвэнь-1» намечен на период с 23 июля по 5 августа 2020 года с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань. Главной целью миссии объявлен поиск возможных признаков жизни на Марсе.