Миллиардер объявил набор добровольцев для полёта на Луну

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Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, объявил конкурс среди желающих стать его попутчиками. В конкурсе могут принять участие не только японцы.

Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых, — сообщил он в Twitter.

42-летний Маэдзава ещё в 2018 году выкупил все места на корабле, который отправится к Луне в 2023 году. Он отметил, что претенденты на полёт должны отвечать двум критериям. В своей заявке они должны рассказать, чем занимаются, и как полёт к Луне поможет им сделать нечто большее для общества. Вторым условием миллиардер назвал желание работать в команде и поддерживать других её членов.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведённую по индивидуальным меркам. Он один из самых состоятельных граждан Японии, его капитал оценивается в $3 млрд.

Как писал NEWS.ru, американская компания Axiom Space объявила состав экспедиции, в рамках которой космические туристы впервые взойдут на борт корабля Crew Dragon. Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе.