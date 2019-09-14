https://static.news.ru/photo/12481e68-d6bc-11e9-bdd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Астроном из Крыма Геннадий Борисов при помощи собственноручно собранного телескопа открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Открытие подтвердил Центр малых планет Международного космического союза, он присвоил небесному объекту имя астронома — C/2019 Q4 (Borisov), говорится на сайте ЦМП .

В организации подчеркнули, что желательно и дальше вести наблюдения за кометой, которая будет видна минимум в течение года.

Исследователь собрал свой телескоп в конце 2018 года и делился наблюдениями на специализированных форумах в Сети.

Как писал News.ru ранее, видеорегистратор зафиксировал падение метеора в Сардинии, произошедшее 16 августа.