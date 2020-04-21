Космонавт Скрипочка сымитировал высадку на другую планету

Недавно вернувшийся из длительной экспедиции на МКС космонавт Олег Скрипочка принял участие в научном эксперименте, в ходе которого имитировалась высадка на другую планету.
Как
Скрипочка выполнил действия, связанные с выходом на поверхность планеты: открытие люка, перемещение, подъём и спуск по лестнице, манипуляции с инструментами. Как отметил начальник научного управления ЦПК Андрей Курицын, космонавт выполнил все поставленные задачи «с хорошим качеством».
Как передавал NEWS.ru, Олега Скрипочку в качестве командира Международной космической станции сменил американец Кристофер Кэссиди.
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