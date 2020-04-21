Космонавт Скрипочка сымитировал высадку на другую планету

https://static.news.ru/photo/613e066a-8407-11ea-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Недавно вернувшийся из длительной экспедиции на МКС космонавт Олег Скрипочка принял участие в научном эксперименте, в ходе которого имитировалась высадка на другую планету.

Как рассказали ТАСС в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), Скрипочку выбрали для участия в эксперименте как раз из-за того, что он недавно вернулся после продолжительного пребывания в космосе. Учёные хотели оценить работоспособность космонавта и качество выполняемых им работ в незнакомых условиях после длительного космического полёта.

Скрипочка выполнил действия, связанные с выходом на поверхность планеты: открытие люка, перемещение, подъём и спуск по лестнице, манипуляции с инструментами. Как отметил начальник научного управления ЦПК Андрей Курицын, космонавт выполнил все поставленные задачи «с хорошим качеством».

Как передавал NEWS.ru, Олега Скрипочку в качестве командира Международной космической станции сменил американец Кристофер Кэссиди.