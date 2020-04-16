Американский астронавт Крис Кэссиди стал новым командиром МКС

https://static.news.ru/photo/9d2a1b20-7fc3-11ea-b8a3-fa163e074e61_660.jpg Крис Кэссиди Фото: Andrey Shelepin/Nasa/Global Look Press

Командиром Международной космической станции стал американский астронавт Кристофер Кэссиди. Он сменил на этом посту россиянина Олега Скрипочку.

Об этом сообщает «Роскосмос». По данным госкорпорации, экспедиция МКС-62 завершает свою работу на станции, поэтому Олег Скрипочка, Эндрю Морган и Джессика Меир готовятся вернуться на Землю.

Этой ночью на станции завершилась «пересменка» экипажей — Олег Скрипочка и Кристофер Кэссиди подписали акт передачи полномочий, — говорится в сообщении.

Возвращение экспедиции запланировано на 17 апреля. Встреча её членов пройдёт в условиях повышенной безопасности на фоне пандемии коронавируса, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что находящиеся на борту Международной космической станции космонавты из России поблагодарили врачей, стоящих на передовой борьбы с пандемией коронавируса, и посоветовали гражданам страны не покидать свои дома. Обращение размещено в Twitter генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.