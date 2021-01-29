Космонавт с МКС рассказал об НЛО

https://static.news.ru/photo/44e3acde-62fc-11eb-af1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/kudsverchkov/vk.com

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что с борта Международной космической станции ни разу не видел неопознанные летающие объекты внеземного происхождения.

Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел, — ответил он во «ВКонтакте».

Ранее The Black Vault, занимающаяся публикацией рассекреченных документов, опубликовала в свободном доступе файлы ЦРУ, содержащие данные об НЛО или аномальных атмосферных явлениях (ААЯ). Компакт-диск с документами The Black Vault приобрела у ЦРУ в середине 2020 года.

Некоторые из отчётов относятся к 1980-м годам. По словам администратора сайта Джона Гринвальда — младшего, ЦРУ утверждает, что это все его документы об НЛО. Пока проверить невозможно, действительно ли архив является полным и не могло ли правительство США сохранить секретность некоторых записей.

Он отметил, что в течение 25 лет добивался от американского правительства рассекречивания сведений, руководствуясь Законом о свободе информации (FOIA). За это время было подано свыше 10 тысяч запросов. Вместе с компакт-диском «коллекция секретных материалов» насчитывает 2780 страниц.

Отмечается, что многие рассекреченные файлы были отредактированы, а общее качество фотокопий и отсканированных документов достаточно низкое. В самих документах нет доказательств о встречах с инопланетянами, однако приводятся многочисленные отчёты об инцидентах, связанных с наблюдением необъяснимых аномальных атмосферных явлений, писал NEWS.ru.