Космонавт рассказал, что россиян на МКС обрадует продление полета Космонавт Борисенко рассказал, что продление полета на МКС обрадовало космонавтов из РФ

Фото: roscosmos

МКС

Летчик-космонавт Андрей Борисенко сообщил, что новость о продлении полета на МКС вызвала положительные эмоции среди российского экипажа. В разговоре с NEWS.ru Герой России подчеркнул, что он и его коллеги обрадовались возможности работать дальше. Ранее на борту корабля «Союз МС-22» произошла разгерметизация.

Мой второй полет продлили примерно на полтора месяца. В нашем экипаже кроме как положительных эмоций у нас других эмоций не было. Мы обрадовались продлению командировки, что есть возможность работать дальше, — заявил космонавт.

По его словам, у экипажа российского космического корабля на борту есть необходимые ресурсы для пребывания на МКС, включая еду, кислород, воду и т.д.

Логистика предусматривает внештатные ситуации, и снабжение идет с запасом, МКС рассчитана на постоянное пребывание российских членов экипажа, будет ли это Иванов или Петров, разницы нет, его обеспечат едой, водой и кислородом, — отметил Борисенко.

Кроме того, он высказался насчет решения отправить корабль «Союз МС-22» на Землю без экипажа, сказав о том на летательном средстве перестала работать система терморегулирования. По словам Борисенко, к этому может привести пробоина на корабле.

Дело не в угрозе для корабля, дело в том, что система терморегулирования потеряла работоспособность. К этому может привести и большой диаметр отверстия, и маленький. От диаметра зависит, через сколько времени система окончательно перестанет выполнять свои функции. Любая негерметичность трубопровода в любой системе, даже микрометровая, ничего хорошего не несет, — заключил космонавт.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.