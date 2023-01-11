Корабль «Союз МС-22» с пробоем радиатора спустится на Землю без экипажа

Фото: NASA

Корабль «Союз МС-22», где произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования, будет спускаться на Землю без экипажа, заявили в Роскосмосе. При этом полет космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио продлевается, они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23».

Следующий корабль на МКС отправят также в беспилотном режиме 20 февраля — это будет «Союз МС-23». Он доставит грузы на МКС, — сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Планировалось, что на этом корабле 16 марта отправятся на станцию космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря.

Рабочие группы, созданные для выяснения причин аварии на пилотируемом корабле «Союз МС-22», пришли к выводу, что радиатор корабля оказался поврежден из-за внешнего пробоя.