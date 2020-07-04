Космонавт рассказал об усталости от замкнутого пространства

Российский космонавт Иван Вагнер рассказал о состоянии в космосе. По его словам, у человека на орбите накапливается усталость от замкнутого пространства.
Он отметил, что у космонавтов не бывает клаустрофобии,
При этом человеку с клаустрофобией будет очень сложно находиться в космосе, потому что в скафандрах очень мало места и они представляют из себя маленький космический корабль.
Такого нет, чтобы появилось острое желание пойти погулять <...>, есть другое, накапливается усталость от замкнутого пространства, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лётчик-космонавт Сергей Волков прокомментировал информацию о выходе в 2023 году в космос туриста. По его словам, это можно сравнить с шоу «Танцы со звёздами». Профессионалы проводят в открытом космосе от 10 минут до нескольких часов, отметил Волков.
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