Космонавт рассказал об усталости от замкнутого пространства

https://static.news.ru/photo/f1bc61a2-be20-11ea-a41c-fa163e074e61_660.jpg Иван Вагнер Фото: Ivan Vagner/twitter.com

Российский космонавт Иван Вагнер рассказал о состоянии в космосе. По его словам, у человека на орбите накапливается усталость от замкнутого пространства.

Он отметил, что у космонавтов не бывает клаустрофобии, передаёт РИА Новости. Если человек проходит отбор с такой фобией, то это выяснится во время тренировок и обучения.

При этом человеку с клаустрофобией будет очень сложно находиться в космосе, потому что в скафандрах очень мало места и они представляют из себя маленький космический корабль.

Такого нет, чтобы появилось острое желание пойти погулять <...>, есть другое, накапливается усталость от замкнутого пространства, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лётчик-космонавт Сергей Волков прокомментировал информацию о выходе в 2023 году в космос туриста. По его словам, это можно сравнить с шоу «Танцы со звёздами». Профессионалы проводят в открытом космосе от 10 минут до нескольких часов, отметил Волков.