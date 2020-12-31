Китайский зонд «Тяньвэнь-1» в феврале достигнет орбиты Марса

https://static.news.ru/photo/09a443ac-4d96-11eb-848e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Global Look Press

Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» находится в полёте уже 163 дня. За это время он преодолел около 400 млн км. Ему осталось пролететь ещё 8,3 млн км, и в феврале он достигнет орбиты Красной планеты.

Положение зонда в пространстве остаётся стабильным. Когда аппарат достигнет орбиты Марса, он начнёт гасить скорость, после чего зайдет на орбиту планеты и будет готовиться к посадке, сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что «Тяньвэнь-1» сейчас находится в 130 млн км от Земли, при этом фактически пройденный им путь составляет 400 млн км. Такая разница связана с тем, что траектория движения зонда к Марсу не является прямой линией, а представляет собой дугу.

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с «Тяньвэнь-1» осуществили 23 июля приблизительно в 07:45 мск. Предполагалось, что станция должна достигнуть Красной планеты 11 февраля 2021 года. После двухмесячной детальной съёмки посадочная платформа с лёгким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и сядет на поверхность в районе южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Название зонду, как уточнили в Китае в апреле 2020 года, дали в честь произведения китайского поэта Цай Юаня «Вопросы к небу».

Миссия подразумевает выход и вращение аппарата на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Это должно дать возможность учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля и, как следствие, приблизиться к разгадке тайны происхождения и эволюции как Красной планеты, так и всей Солнечной системы. Кроме того, главной целью создатели аппарата называют нахождение возможных признаков жизни на Марсе либо получение информации о потенциальной пригодности планеты к жизни людей при изменении условий на ней в будущем, писал NEWS.ru.