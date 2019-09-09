https://static.news.ru/photo/79c5d826-d2e5-11e9-ac60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Eder/nasa.gov

Китайские астрономы зафиксировали многочисленные быстрые радиовсплески (FRB — Fast Radio Bursts), которые, предположительно, возникают на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли. Эксперты исследовали источник FRB, который был открыт в 2015 году и получил название FBR1211102.

С помощью самого большого и чувствительного сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой FAST учёные обнаружили более 100 сигналов с конца августа по начало сентября 2019 года. Это стало рекордом за всё время наблюдений за FRB.

В настоящее время китайские специалисты проводят дополнительный мониторинг источника.

FAST построен в естественной карстовой впадине на юго-западе провинции Гуйчжоу. Он был закончен в сентябре 2016 года и должен перейти к регулярным наблюдениям в сентябре 2019 года, передаёт Xinhua .

Как ранее писал News.ru, новые наблюдения за таинственными вспышками радиоизлучения позволили астрономам исключить возможность того, что они порождаются взрывами звёзд или слиянием чёрных дыр. Учёные выяснили, что эти явления должны вырабатываться по несколько раз за всё время существования их источников.