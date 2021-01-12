Илон Маск по-русски высказался о Сергее Королёве

https://static.news.ru/photo/7e629662-54d0-11eb-80e0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Королёв Фото: РИА Новости

Инженер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поделился отношением к прославленному советскому конструктору ракетно-космической техники Сергею Королёву.

Маск по-русски ответил на запись в Twitter Роскосмоса о праздновании 114-летия со дня рождения Королёва.

Он был великолепен, — написал Маск.

Утром 12 января на Красной площади в Москве представители Роскосмоса возложили цветы к месту захоронения Сергея Павловича. Аналогичная церемония состоялась в городе Королёве Московской области, где он жил и работал: руководители головного института Роскосмоса ЦНИИмаш возложили цветы к памятнику легендарному конструктору, а также к памятнику «Звёздные люди» в сквере Покорителей космоса.

Именно под руководством Королёва советская космонавтика добилась наиболее выдающихся достижений. В частности, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полёт в космическое пространство. А 18 марта 1965 года человек впервые вышел в открытый космос — это был Алексей Леонов. Также при Королёве была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета. Первая автоматическая станция достигла Луны именно в период работы Королёва.

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Ранее NEWS.ru рассказывал, что Илон Маск решил распродать всё своё имущество ради заселения Марса. Маск считает, что строительство города на другой планете потребует существенных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Кроме того, бизнесмен намерен показать, насколько решительно он настроен.

Маск добавил, что если на работе возникнет напряжённая ситуация, он лучше будет спать прямо на фабрике или в офисе. Однако предприниматель понимает, что нужно какое-то жильё для его детей. При этом он считает, что для этих целей можно снимать «или ещё что-нибудь».