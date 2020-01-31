Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 9:35 по местному времени (17:35 мск).
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Грузовик пробудет на орбите до конца февраля для проведения научных экспериментов и запуска малых спутников. После окончания миссии корабль сгорит в атмосфере Земли.
Ранее NEWS.ru писал, что 4 ноября грузовик Cygnus доставил на орбиту предметы первой необходимости, а также материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest, который может быть использован во время миссий на Марс и Луну.
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