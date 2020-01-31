https://static.news.ru/photo/59672976-443d-11ea-85e4-fa163e074e61_660.jpg Корабль Cygnus Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 9:35 по местному времени (17:35 мск).

Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.

Грузовик пробудет на орбите до конца февраля для проведения научных экспериментов и запуска малых спутников. После окончания миссии корабль сгорит в атмосфере Земли.

Ранее NEWS.ru писал, что 4 ноября грузовик Cygnus доставил на орбиту предметы первой необходимости, а также материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest, который может быть использован во время миссий на Марс и Луну.