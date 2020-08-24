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Эксперты заявили о герметичности всех модулей на МКС

18:30, 24 августа 2020
Фото: roscosmos.ru

Специалисты пришли к выводу, что все модули Международной космической станции (МКС) герметичны. По итогам рабочего совещания центров управления стран-партнёров было принято решение открыть люки 25 августа в 11:00 по московскому времени.

После этого экипаж продолжит штатную программу работы на МКС, — сообщили в госкорпорации.

По данным Роскосмоса, после открытия люков экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС останется в российском сегменте станции до тех пор, пока не будет решена проблема утечки воздуха. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, утечка может быть связана с микрометеоритами. Несмотря на то что на станции используется противометеоритная оболочка, однако она всё равно может пробиваться мельчайшими частицами. Также проблема могла возникнуть в стыках модулей на американском сегменте.

О проблемах на МКС стало известно 20 августа. Для поиска источника утечки воздуха российские космонавты и астронавт NASA изолировали американский сегмент и перешли на российскую часть станции. Экипаж запасся необходимым количеством воды и еды, а также гигиенических средств. Их безопасности ничего не угрожает, писал NEWS.ru.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

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