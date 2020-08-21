Экипаж МКС изолировался в российском сегменте

https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Экипаж МКС перешёл в российский сегмент, после чего закрыл люки. Там космонавты будут находиться до вечера понедельника.

Утечка произошла 20 августа. Безопасности экипажа ничего не угрожает.

Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено, — сообщили ТАСС в Роскосмосе.

Специалисты центров управления полётами и космонавты проконтролируют давление в закрытых модулях, чтобы определить возможное место утечки атмосферы. 24 августа состоится обсуждение этих наблюдений, после чего будет определён дальнейший план действий.

Последний раз подобная утечка воздуха произошла на космическом корабле «Союз». Отверстие в обшивке бытового отсека «Союза» было обнаружено в августе 2019 года, после того как члены экипажа МКС зафиксировали утечку воздуха на станции. Предполагается, что оно могло быть просверлено непреднамеренно в ходе подготовки корабля к старту.

Как писал NEWS.ru, российский лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко рассказал, что для поиска места утечки в модуле используются специальные ультразвуковые устройства, которые позволяют найти негерметичность. При этом экипажу нет нужды изолироваться в одном отсеке.