Астрономы впервые зафиксировали гибель звезды

Астрофизики из обсерватории Кека и Pan-STARRS на Гавайях впервые в мире зафиксировали гибель красного сверхгиганта. Учёные наблюдали за процессом угасания звезды на протяжении 130 дней, пишет Astrophysical Journal.

Как показало исследование, гибель звезды — это достаточно долгий процесс. Сообщается, что звезду обнаружили в галактике NGC 5731 в 120 млн световых лет от нашей планеты ещё в 2020 году из-за её яркого света. Позднее она начала расти в размерах и в итоге вспыхнула.

В момент взрыва красный гигант был в десять раз больше Солнца и если бы находился в Солнечной системе, то достиг бы орбиты Юпитера. До этого уникального случая специалисты могли только предполагать, что происходит после взрыва звезды и до её превращения в сверхновую.

Ранее сообщалось, что открытия, сделанные российско-германским космическим телескопом «Спектр-РГ», подтвердили космологическую модель происхождения Вселенной в результате Большого взрыва. Как рассказал учёный секретарь Института космических исследований Андрей Садовский, одним из открытий стало обнаружение далёкого квазара, то есть чёрной дыры, которая пожирает звезду и потому светится. Это в том числе подтверждает модель Большого взрыва и то, что чёрные дыры образовались на ранних стадиях формирования Вселенной.