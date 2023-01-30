Астрономы: одно из свойств астероида угрожает жизни на Земле Reuters: астрономы увидели в неожиданном появлении астероида 2023 BU угрозу для Земли

Фото: pixabay.com

Обнаружение астероида размером с грузовик за несколько дней до того, как он пролетел рядом с Землей, говорит о том, что ученые испытывают сложности с отслеживанием небесных тел, которые могут причинить серьезный ущерб планете. О выводах астрономов сообщает агентство Reuters. При этом отмечается, что NASA в течение многих лет уделяет приоритетное внимание обнаружению потенциально опасных астероидов.

Выводы ученых последовали после того, как над южной оконечностью Южной Америки 27 января пролетел астероид 2023 BU. Ближайшая к Земле точка траектории полета небесного тела составила 3,6 тысячи километров — меньше, чем орбиты искусственных спутников Земли. Размеры астероида не позволяли ему нанести планете серьезный ущерб, однако обнаружено небесное тело было всего за несколько дней до критического сближения — 21 января.

В NASA признают, что многие небесные тела сложно обнаружить, пока они не подойдут очень близко к Земле, что осложняет подготовку к приближению астероида, который действительно может представлять опасность планете. При этом вероятность столкновения с опасными объектами невелика. По подсчетам ученых, объект диаметром пять метров направляется в сторону Земли один раз в год, а объект диаметром 50 метров — один раз в тысячу лет. Однако возможности астрономов в настоящее время не позволяют отследить объект, пока тот не полетит в сторону нашей планеты. Также ряд астрономов убежден, что не следует полагаться исключительно на статистическую вероятность, поскольку до сих остается неизвестным, где находится большинство астероидов, которые могут создавать локальные или региональные разрушения.

В декабре 2022 года началось строительство телескопа NEO Surveyor. Предполагается, что он поможет NASA достичь поставленной задачи — обнаружить 90% потенциально опасных астероидов.

Ранее астроном Филипп Баженов заявил, что вероятность столкновения Земли с астероидом, способным убить на планете все живое, крайне мала. По его словам, на Землю постоянно падают космические объекты, но почти все не долетают до поверхности, так как сгорают в атмосфере. Эксперт добавил, что если астероид все же долетает до поверхности планеты, он может упасть в Мировой океан, который составляет ее большую часть, и тогда он не будет замечен большинством людей.