Астроном рассказал, как без телескопа увидеть летящую над Москвой комету

https://static.news.ru/photo/33d81a96-bfa1-11ea-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ivan_mks63

Жители Москвы в предрассветные часы могут наблюдать пролетающую над Землёй комету C/2020 F3 NEOWISE. Она приблизилась к нашей планете так, что заметна невооружённым глазом.

Как сообщил «МК» астроном Леонид Еленин, космический объект виден перед рассветом на северо-востоке. Он похож на размытое пятнышко ближе к линии горизонта. В бинокль можно разглядеть ядро и хвост кометы.

C/2020 F3 NEOWISE открыли 27 марта 2020 года. Ближе всего к Солнцу комета находилась 3 июля. Астрономы предполагали, что она может развалиться от температур, но этого не произошло. По расчётам учёных, C/2020 F3 полетит через созвездия Тельца, Возничего, Рыси, Большой Медведицы и Волос Вероники, после чего покинет нашу Солнечную систему.

Как C/2020 F3 выглядит из космоса, можно посмотреть в Twitter российского космонавта Ивана Вагнера. Ему удалось её сфотографировать с борта Международной космической станции.

В конце мая жители Земли могли невооружённым глазом наблюдать комету C/2019Y4 Atlas. В её ядре находился высокотоксичный и огнеопасный газ циан, что придавало зелёный окрас космическому объекту. При приближении к Солнцу она начала испаряться. Известно, что эта комета уже пролетала мимо Земли. Приблизительно это было в начале IV тысячелетия до нашей эры, когда «в Египте строились великие пирамиды», писал NEWS.ru.