Американская ракета Electron не смогла выйти на орбиту из-за отказа ступени

https://static.news.ru/photo/df181d8a-bec4-11ea-b787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rocket Lab/via Globallookpress.com

Ракета Electron, запущенная на орбиту с семью малыми космическими аппаратами, не смогла выйти на орбиту из-за неполадок в работе второй ступени носителя. Об этом сообщил разработчик, американская компания Rocket Lab.

Видео, которое транслировалось с ракеты, оборвалось спустя 5 минут и 41 секунду после старта, когда работала вторая ступень, а ракета находилась на высоте 194,8 километра. По имеющимся данным, все семь спутников должны были рухнуть на Землю.

После успешного запуска возникла проблема по пути на орбиту. Это привело к потере ракеты и полезного груза. Приносим извинения нашим клиентам, чьи спутники были на ракете, — цитирует «Интерфакс» главу Rocket Lab Питера Бека.

По его словам, причины аварии выясняются.

Запуск двухступенчатой ракеты Electron был осуществлен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 5 июля в 00:19 по московскому времени. Ракета должна была вывести на круговую околоземную орбиту высотой 500 км спутник CE-SAT-IB компании Canon Electronics Inc, предназначенный для тестирования технологии получения изображений Земли, пять аппаратов SuperDove дистанционного зондирования Земли с новыми системами для обеспечения более высокого качества изображения компании Planet Labs, а также спутник Faraday-1 6U британской компании In-Space Missions.

Ранее NEWS.ru писал, что ракета-носитель Electron частной американской компании Rocket Lab успешно запущена с космодрома в Новой Зеландии 13 июня. Ракета несла группу спутников: один предназначен для изучения магнитосферы Земли, три — в интересах Национального управления военно-космической разведки США и ещё один — австралийский технологический спутник M2 Pathfinder.